الخط الأخضر.. مشروع القطار الكهربائى الخفيف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يربط القطار الكهربائى الخفيف 7 مدن عمرانية، ويخدم مدن الشروق، وبدر، والعاصمة الإدارية، والعاشر من رمضان، ويتقاطع مع 5 وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، وهى ضمن مشروعات الخط الأخضر.





يبدأ مسار القطار من محطة عدلى منصور، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، عن طريق محطة تبادلية تسمى محطة "بدر". ويسير القطار بسرعة 120 كيلو متر فى الساعة.. إذ يتم تنفيذه على أربع مراحل بإجمالى أطوال 103 كيلومترات، يتم حاليًا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بطول 70 كيلو متر، نسبة إنجاز فى المرحلتين وصلت 98%.

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