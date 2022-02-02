عاجل.. السيسى يتابع جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافى الإسلامى، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فى ذلك تطوير الطريق الدولى الساحلى من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبى.
كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات، بما يصب فى صالح السكان.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذى الحالى، بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة ضريح سيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.
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