حياة كريمة.. محافظ قنا: إنشاء 3 مجمعات للخدمات الزراعية بمركز فرشوط 

جدة - نرمين السيد - المجمعات سوف تساهم فى إحداث نقلة نوعية، فى مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

جاء ذلك خلال تفقده مجمعى الخدمات الزراعية بقريتى الكوم الأحمر والعركى بمركز فرشوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبدأ "الداودى" جولته، اليوم الأربعاء، بتفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الزراعى بقرية الكوم الأحمر الذى يقع على مساحة 320 مترًا مربعًا ويتكون من طابقين ويشمل (وحدة بيطرية ، جمعية زراعية ، مركز إرشاد) بتكلفة مالية تصل إلى 7 ملايين جنيه، بحجم نسبة تنفيذ بلغت 90%؜ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى 28 فبراير الجارى.

ووجه المحافظ، مسئولى مديرية الزراعة ببدء تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور فور استلام المبنى، كما تفقد الداودى أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الزراعى بقرية العركى الذى يقع على مساحة 330 مترًا مربعًا ويتكون من طابقين ويشمل أيضًا (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز إرشاد)، طبقًا لنموذج 2 الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى بلغ حجم نسبة التنفيذ به 95%؜ من إجمالى الأعمال بالمجمع؜ بتكلفة مالية حوالى 7 ملايين جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أنه رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية ياسر عبد الرحيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، ورجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية الطرق والنقل، ومحمد على ممثل الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.