محافظ أسوان يبحث آلية عمل منظومة التحول الرقمى الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحث أشرف عطية محافظ أسوان، مع أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، آلية عمل هذه المنظومة الجديدة التى تم تشغيلها مرحليا على مستوى المركز والمدينة خلال فبراير الجارى.





وقال عطية -خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى- إنه سيتم تطبيق المنظومة وتعميمها على مستوى باقى مراكز ومدن المحافظة فى مارس المقبل لحين تدريب باقى العاملين بها.

وأضاف أن المواطن شريك أساسى فى تحويل تطبيق (عين المواطن) الذى استحدثته المحافظة إلى واقع ملموس للإسراع فى التدخلات المطلوبة لحل المشاكل المتعلقة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات على أراضى الدولة والمشاكل الحياتية للمواطن من خلال إرسال الشكاوى المصورة للعمل على حلها وإزالتها، ثم إبلاغه بانتهاء المشكلة.

وأكد أهمية تحديد المهام والمسئوليات والوظائف والمتابعة الدؤوبة من المسئولين بالمحافظة، مكلفا بالتوسع فى توعية وتعريف المواطنين بأسلوب تحميل تطبيق عين المواطن على أجهزة التليفون المحمول سواء من خلال نشرها على شاشات الإعلانات المضيئة أو الصفحة الرسمية للمحافظة.

وعلى صعيد آخر، كرم المحافظ 3 مؤسسات وجمعيات أهلية شاركت فى إعمار 68 منزلا من متضررى السيول، مؤكدا أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل المتضررة من السيول فى 14 قرية ومنطقة.

وقال إن هذه الجهود تمت بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والتى أثبتت أنها الركيزة الأساسية للتنمية والنماء فى تكاتفها مع الجهود الحكومية، وهو الذى توج بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن 2022 عام المجتمع المدنى.

وقدم شكره لمؤسسات (مكسيم الخيرية الخدمية - الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة - أم القرى للتنمية) لأنها رسمت الفرحة على وجوه المواطنين الذين تضرروا من السيول، حيث ساهمت جهودها فى إعادة إنشاء المنازل وترميمها فى توفير المسكن الملائم والآمن وحمايتهم من برد الشتاء.