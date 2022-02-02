نشرة مرور افصل واسمع: خريطة الزحام وأماكن الانتظار المتاحة فى الجراجات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند محور 14 مايو للمتجه إلى أبو قير، كما شهد مطلع كوبرى محرم بك أيضا بعض الكثافات، وطالب بسلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق المحافظة.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة، فى شارع عبد السلام عارف، ناصحا إلى سلوك شارع جيهان، أو محور أحمد ماهر.

كما أشار إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بشارع المديرية للمتجه إلى ميدان الساعة وميدان المحطة، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى شارع طلبة عويضة، وشارع المشير.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما شهدت القليوبية بعض الكثافات بالطريق الزراعى وطالب بسلوك محور بنها الحر.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى طريق الواحات ومناطق طريق الكنيسة، والمنيب والمتجه إلى الأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع مجلس الدولة، لذا يفضل سلوك كوبرى الدقى أو شارع السودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى أعلى كوبرى الفنجرى، لذا يفضل سلوك شارع لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى الأزهر واستخدام نفق الأزهر، وتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 320، والعتبة 310، وجراج التحرير 650، والأوبرا 470 مكانا خاليا.