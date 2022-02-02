ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الخميس والجمعة ؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس تبدأ من غدا الخميس وتزيد في يوم الجمعة، قبل أن يعود الطقس إلى شكله الطبيعي يوم السبت المقبل، حيث أغلب مناطق الجمهورية غدا سرعات رياح تصل إلى 40 و50 كم/ الساعة.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الأمطار تبدأ غدا مع تقدم ساعات النهار، على مطروح والإسكندرية وسوف تكون من متوسطة إلى غزيرة، ومصاحبة لحبات البرد، فيما تتقدم بالداخل على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. وتابعت منار غانم، قائلة: "الأمطار تستمر حتى الجمعة على القاهرة والسواحل الشمالية ومحافظات القناة وجنوب الوجه البحري، ولكن من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية، كما سيزيد نشاط الرياح الإحساس بالبرودة يوم الجمعة حيث تصل درجات الحرارة نهارا إلى 16 درجة مئوية". وبالنسبة لطقس السبت، أوضحت: "سوف نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة بالأيام المقبلة إلى 21 درجة مئوية، ولكنا ما زلنا في فصل الشتاء ولا زالت هناك تقلبات جوية، حتى يدخل فصل الربيع".

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