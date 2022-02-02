الرئيس السيسى يتابع تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع "إبداع" للرخام، والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية". واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلاً عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلاً عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبي.

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