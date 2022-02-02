/676971/رئيس-الوزراء-يؤكد-أهمية-الانتقال-التدريجي-لمسئولي-الوزارات-إلى-العاصمة-الإدارية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية انتقال مسؤولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل بصورة تدريجية من هناك، بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحي الحكومي، إلى جانب تشغيل مختلف المرافق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة

وقدمت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع ، عرضًا تفصيليًّا عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن موقف أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة الخاصة بالواى فاي، وتقوية شبكات المحمول، وغيرها من الأعمال بالمبانى الحكومية، لافتة كذلك إلى موقف أعمال تنسيق الموقع العام للطرق والمحاور الرئيسية. وأشارت المنشاوي، خلال العرض، بموقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المباني الحكومية، ومنها منظومة الصوتيات والمرئيات، وكاميرات المراقبة، وشبكات المحمول، ومنظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية، موضحة كذلك موقف تنفيذ المرافق بالحي الحكومي.

موقف تنفيذ البنية التكنولوجية‏

و تطرقت المهندسة راندة المنشاوى كذلك إلى موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، وكذا ما يتعلق بأعمال ربط المباني الحكومية، ومركز معلومات العاصمة، ومركز البيانات الموحد، مشيرة إلى أنه جار التشغيل التجريبي لعدد من التطبيقات المشتركة فى المقار الحكومية، كما أشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏

البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي

‏و خلال الاجتماع تم متابعة الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي، وتغطية شبكات المحمول بالحي، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات بعدد من المباني الحكومية، فضلًا عن البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، والبنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية، هذا بالإضافة إلي استعراض الموقف التنفيذي لتركيب نظام التغذية الكهربائية الخاص بشبكات المحمول.