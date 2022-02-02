/676973/محمد-الشناوي-محمد-صلاح-بالنسبة-لي-أفضل-لاعب-في-العالم

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عن لقاء الفراعنة المرتقب أمام الكاميرون، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " جميع لاعبي منتخب مصر في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة الكاميرون، وعلى أتم الاستعداد".

واضاف: "نحن منتخب جماعي ونلعب بأسم مصر والأن نتواجد في نصف النهائي، ونتحدث معا دائما عن هدفنا وهو الفوز بلقب البطولة الثامنة في تاريخنا".

وزاد: "بالنسبة لنا ولشعب مصر بالكامل فخر لنا، هو يدعم جميع اللاعبين بشكل مستمر وهو متواضع وقريب منا ويتمنى أن نتوج معا باللقب".

وعن محمد صلاح قال: "الجماهير بتقول محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن بالنسبة لي صلاح هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي".

وأشار: " كل اللاعبين على قلب رجل واحد ومحمد صلاح يمنحنا قوة وثقة من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز بالبطولة".

مصر ضد الكاميرون

وأردف: " لقاء الكاميرون في نصف النهائي بالتأكيد مواجهة صعبة وقوية، لكن جميعاً على قلب رجل واحد".

وأختتم قائلاً: " نلعب على أرضهم ونستعد لهذه المواجهة بشكل جيد منذ فترة، إن شاء الله التوفيق يكون حليفنا ونحقق الفوز ونتأهل للنهائي لإسعاد الشعب المصري".

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

المنتخب الوطني يُؤمن نفسه من التلاعب في مسحات البعثة قبل لقاء الكاميرون

عقدت بعثة منتخب مصر، اتفاقًا مع إحدى المعامل الخاصة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، لإجراء مسحات إضافية للبعثة المصرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مسحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة مع الكاميرون مستضيف البطولة.

وقررت البعثة المصرية اتخاذ هذا الإجراء، تحسبًا لأي شبهة أو تلاعب قد يحدث في مسحة الاتحاد الإفريقي، وهو ما قد ينتج عنه حرمان المنتخب الوطني من بعض لاعبيه أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا.