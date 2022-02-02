/676975/كيروش-قبل-لقاء-الكاميرون-لا-يوجد-في-قاموسنا-كلمة-خوف

يواصل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على الرد بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، على مباراة الفراعنة وأصحاب الأرض في نصف نهائي أمم إفريقيا.

تنطلق صافرة بداية مباارة مصر والكاميرون، غداً الخميس في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كلمات مثل الخوف محيناها من قاموس كرة القدم الخاص، في قاموس كرة القدم الخاص بنا، يوجد كلمة الاحترام".

وواصل: "لدينا احترام كبير لمنتخب الكاميرون ولاعبيه، لأنهم يقدمون أداء جيدا، ويسجلون الأهداف، ولكن نحن مستعدون، بعد 5 مباريات أظن أن الأمور كلها مفتوحة لكل الفرق".

واختتم: "استراتجيتنا غدا سهلة، سنركض ونركض ونركض، ونلعب ونلعب ونلعب. بهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون".

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ

نتيجة مباراة مصر والمغرب

جاءت تلك المشادة بين الطرفين بعد تفوق الفراعنة في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل للدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الاول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل ٤زى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.