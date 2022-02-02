/676976/رمز-من-رموز-الفن-الجمهور-يدعم-محمد-صبحي-بعد-أزمته-مع-تركي-آل-شيخ

تعرض الفنان محمد صبحي لحملة هجوم واسعة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل شيخ، حيث وصفه بالمشخصاتي وأخذ يقلل من قدره، وذلك بعد أن أعلن صبحي رفضه لتقديم أي أعمال فنية بالسعودية.

دوت الخليج يرصد دعم الجمهور للفنان محمد صبحي بعد تعرضه للإهانة من قبل تركي آل شيخ.

رواد السوشيال ميديا يدشنون هاشتاج «كلنا محمد صبحي»

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهور ومحبي محمد صبحي، حيث قدموا له كامل الدعم في تلك الأزمة ودشنوا هاشتاج «كلنا محمد صبحي».

الجمهور يهاجم نجوم الفن لعدم تضامنهم مع محمد صبحي

فهاجمت إحداهم نجوم الفن لعدم دعمهم لصبحي قائلة: "‏كأنها حكمة عشان الأبناط المجانية اللي نزلت ترف تضامن مع مني زكي وقت أزمة فيلمها، دي كانت معركة ضد جمهور بعضه جاهل ومتنمر، لكن المعركة لما بقي فيها تركي بفلوسه ونفوذه، محدش نطق في وشه رغم أن كلامه لمحمد صبحي مهين لكل فنان من اللي بيحجوا في مواسم الرياض، بس نقول ايه، اكل العيش بيذل".

وتابعت: ‏"وبعدين ماله المشخصاتي، دي كلمة كانت بتتقال في مطلع الألفية لإهانة الممثل في لحظة جهالة بدور الفن وتأثيره، نجيب الريحاني كان بيحب يعرف نفسه مشخصاتي بالمناسبة، استخدامها دلوقت بنفس الشكل القديم للمعني بيقولك أن بتاع هيئة الترفيه بيتعامل مع الفنانين المصريين باعتبارهم ارجوازات اصلا!".

وغرد الآخر: "‏المحترم الفنان محمد صبحي يرفض 4 ملايين قدمها له ‎تركي آل الشيخ لعرض مسرحيته ف ‎السعودية ضمن موسم الترفيه.. قال أنا لست مرفهاتي".

وأضافت" وأنا كمصرية من موقعي هذا لا اسمح لاي سعودي التهكم عليه او السخرية او التقليل منه.. لانه رمز من رموز الفن المصري وسيسمع مالا يرضيه". ‏

وكتب الأخير: "سؤال بجد الفنان العظيم دا ازي مش وزير ثقافه ولا نقيب باي نقابه ازي مسرحه اقل دعايه من مسرح مصر الذي لا يرتقي لكلمه مسرح اخره ترفيه فوق الخشبه.. ازي حد بقدر فنان الاستاذ محمدصبحي مش موجود ع ساحه واحنا كلنا بنطالب بفن راقي محترم.. اين الدوله من كل عبث الي بيحصل دا ‎.. كلنا_محمد_صبحي".

على الصعيد الآخر، شارك الفنان القدير محمد صبحي بحضور عرض مسرحي لإستكشاف المواهب بكلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة لإستكشاف المواهب.

محمد صبحي والعرض المسرحي

وشهدت كلية الأعلام برئاسة الدكتورة نرمين خضر، إستقبال كبير للفنان محمد صبحي لحضور عرض مسرحي من طلبة الكلية، برعاية الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة، وذلك ضمن برنامج أستكشاف المواهب الفنية.

محمد صبحي وندوته بكلية الإعلام

وفى وقت سابق، حضر محمد صبحي ندوة بالجامعة العربية، ورحب الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة، باستضافة كلية الإعلام للفنان قائلاً: "محمد صبحي قيمة فنية رفيعة تحتل مكانة كبيرة في وجدان الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، لافتًا إلى أنه لعب دورًا في إثراء وتدعيم فكرة القومية العربية والثقافة في عالمنا العربي.