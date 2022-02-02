/676977/دعم-كبيرهم-وصغيرهم-لفتات-إنسانية-لـ-محمد-صبحي--مع-نجوم-الفن

تصدر الفنان والكاتب المسرحي محمد صبحي محركات البحث خلال الأيام السابقة وذلك بسبب آخر تصريحاته، وانقسمت الآراء حول أزمته بين المعارض والمؤيد،وتغيب دعم كثير من نجوم الفن له فحين أنه دافع من قبل عن صغيرهم وكبيرهم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج العديد من المواقف الإنسانية التي قام بها الفنان الكبير محمد صبحي وذلك خلال السطور القادمة.

محمد صبحي يدعم رشوان توفيق

حيث عبر الفنان محمد صبحي عن حزنه الشديد سابقاً على أزمة الفنان رشوان توفيق، وذلك بعد إعلانه عن وجود أزمة بينه وبين ابنته وزوجها وحفيده وصلت إلى القضاء، حيث كشف أنها رفعت قضية ضده، بسبب خلافات نشبت بينهما. وقال محمد صبحي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "تألمت لما شفت الحوار ولم أصدق، لأن الفنان الكبير وأستاذنا رشوان توفيق لم يكن في سيرته أو في سلوكه أو حواديته أي شيء من الخلل”.

الفنان الكبير: “دايماً بنحكم حكم ظاهري ما رُوي عنوان لم يكشف كافة تفاصيله، لكن الحمد الله أن بناته الأخريات تساندنه، وشعرت به بصدق حيث تذكرت الجزء الثامن من مسلسل ونيس لأن ونيس شعر بالألم عندما انهارت القيم التي ربى أبناءه عليها وتغير سلوكهم”. كما أكد صبحي: “شعرت به لما عبر بجملة إنه لم يتألم كما تألم في هذا الموقف، رغم إنه قابل في حياته عثرات كثيرة هو وزوجته، مضيفًا: إن شاء الله ربنا لا يؤلم أحدًَا، ولا يؤلم الأستاذ الفنان الكبير رشوان توفيق، ولازم يعرف إن في حاجات كده بتحصل، وإن كفاية إن ولاده كلهم جنبه”.

محمد صبحي يدعم الأطفال على المسرح

ولم تكن هذه اللفتة الإنسانية الوحيدة للفنان محمد صبحي، حيث افتتح محمد صبحي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «محمد صبحي للمسرح التربوي»، في مسرح البالون بحضور مجموعة من الفنانين. وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم كلاً من: سوسن بدر وجميل راتب ويوسف فوزي وأيمن عزب وأمل إبراهيم، وشاركت في المهرجان عشرة عروض مسرحية لطلاب المدارس التي تتنافس على جوائز المهرجان. وقد أعرب محمد صبحي عن سعادته بهذا المهرجان الذي يدعمه لأهميته الشديدة في مبادئ التربية، مؤكداً أنه يحمل قيماً تربوية، كما أن قيام الأطفال أنفسهم ببطولة المسرحيات العشر المُقدّمة في المهرجان سيكشف حتماً عن مواهب تستحق الرعاية، ما يتوازى مع مشروع قومي كبير للمسرح.

وقد أعلن صبحي عن دعمه المهرجان بمبلغ عشرة آلاف جنيه خلال الدورة المقبلة، في صورة ديكورات وأزياء وألحان، كما رصد مبلغ 2000 جنيه جائزة للفائز بالمركز الأول في ختام هذا المهرجان.