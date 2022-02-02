محافظ الإسكندرية: مواجهة التعديات على أملاك الدولة تحظى بأولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - وأشار الشريف، فى تصريح اليوم الأربعاء، إلى استمرار موجات الإزالة التى أطلقتها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضى المتعدى عليها سواء بالبناء أو بزراعات غير جادة، والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت بالفعل فى تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، منوها بأنه لا تهاون فى إزالة التعديات واستعادة حق الدولة.

وأوضح أنه خلال حملة الإزالة الأخيرة تم تنفيذ 28 قرار إزالة للمخالفات على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان و3 قراريط و2.64 سهم وذلك على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى.

من جهته، قال المهندس ياسر الفولى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إنه يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التى تحققها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة بشكل كبير كما أنه يذلل أى معوقات تواجه حملات الإزالة.

وأضاف أن هناك تعليمات بالمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.