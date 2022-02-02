عاجل- تاون جاس تصدر بيانا بعد تعدد وفيات الغاز.. (6 إجراءات لسلامة أسرتك)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر هذه العادات الخاطئة من الأسباب الخفية التي قد تنتهي بنتائج كارثية، ينتج عنها حالات وفاة نتيجة الاختناق، ويعزى فيها السبب إلى الغاز الطبيعي، لكن واقعيًّا عدم احتراز الإنسان هو السبب الرئيسي.

ولهذا السبب أصدرت شركة تاون جاس بيانا قالت فيه إنه تلاحظ فى الفترة الماضية وجود بعض الحوادث الفردية، فى ظل برودة الطقس لحالات اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، لذا وجب التنبيه على بعض النقاط الهامة والواجب اتباعها لتجنب مثل هذه الحالات وهي:

- عدم العبث نهائيا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة "خامات سباكة"، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات "الهواية" نهائيا، إذ يلجأ بعض العملاء إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس فى مثل هذه الأيام.

- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان "المركبة فوق السخان"، لأى سبب من الأسباب.

- استبدال الأجهزة السخان أو البوتجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.

- فى حالات الطوارئ الاتصال الفورى على الرقم 129 طوال 24 ساعة أسبوعيا.

وأشارت الشركة إلى أنه وبفحص الحالات التى وردت إليها سلامة التوصيلات وعدم وجود أى تسريب للغاز الطبيعى "الغاز الطبيعى غير سام ويضاف إليه رائحة يستطيع العميل تميزها عند حدوث التسريب فورا".

كما أن الحالات التى تم رصدها كانت بسبب تصرفات فردية للسادة العملاء بإحدى الأسباب التى تم ذكرها بعاليه، مما أدى حدوث احتراق غير كامل ومن ثم خروج غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام وعديم اللون والرائحة ويؤدى إلى الاختناق، وهو ما أكدته الجهات المسؤولة عن التحقيقات.

وأهابت الشركة بالعملاء الالتزام بعدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظا على سلامتكم، وأنها لا تدخر جهدا فى سبيل ذلك بتقديم خدمة آمنة ومطابقة لكافة معايير السلامة العالمية مع التزام العميل بتعليمات التشغيل.