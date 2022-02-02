رئيس جامعة طنطا: برامج مميزة وخدمات إلكترونية لدعم ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - قال محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إنه تم عمل برامج مميزة لخدمة ذوى الهمم فى مختلف المجالات الرياضية والتوعوية والفنية والاجتماعية والخدمية والثقافية، لتحسين جودة حياتهم، بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم لأربعاء، بطلاب الجامعة من ذوى الهمم بحضور الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب. وأوضح زكى -حسب بيان- أن اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بذوى الهمم وضمان حقوقهم وزيادة الوعى بإدماجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، مؤكدا حرص الجامعة على تصميم الموقع الرسمى الجديد بمواصفات تخدم ذوى الهمم من خلال تقديم محتوى متنوع من الصور والأخبار والفيديوهات والأحداث والاحصائيات والعديد من الخدمات المستحدثة التى تمكنهم من قراءة النصوص وخاصية تحويل الموقع إلى الألوان الأحادية وامكانية تصغير وتكبير النصوص وإضافة الخدمات الصوتية. وأشار رئيس الجامعة إلى الأهمية المجتمعية للمبادرة والتى تتمثل فى الدعم النفسى والاجتماعى لذوى الهمم، وتغيير ثقافة المجتمع نحو المساواة والعدالة االجتماعية، وإرساء قيمة التطوع والمشاركة المجتمعية، موضحا أن تنفيذ ذلك يتم من خلال 4 محاور رئيسية وهى التنمية وبناء الشخصية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادى، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.

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