محافظ بنى سويف يتفقد منظومة الأمن والنظافة بكورنيش النيل السفلى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، كورنيش النيل السفلى، الذى تم الانتهاء من تطويره ويجرى حاليا الاستعداد لتشغيله تجريبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.





وتابع غنيم الأعمال الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش، حيث بدأت مجموعة العمل التى تضم 170 شابا وفتاة من أبناء المحافظة تم تدريبهم على مستوى عال، خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، ولا سيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.

وأكد أهمية تحقيق التكامل بين منظومة العمل مع ضرورة تطبيق القانون فى حالة المخالفة، منوها بأن الكورنيش يعد مشروعا صديقا لذوى الهمم، حيث تم تنفيذ التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوى الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث يحتوى على ممشى لرموز وأعلام المحافظة فى مختلف المجالات على مر العصور، وجراج تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة، وممشى سفلى صمم على غرار ممشى أهل مصر.

ويتضمن مطعما يتكون من طابقين، ونافورة أرضية ونافورة راقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى للأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمع كافيهات ومحال تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، كما تم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معمارى يليق بالمنطقة.