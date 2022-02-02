افتتاح مراكز تكنولوجية مصغرة فى 5 وحدات محلية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى المصغر لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية بالزرزمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثه وفقا للنموذج المعتمد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتخصيص شباك للتعامل مع الطلبات المقدمة من ذوى القدرات والهمم.





كما افتتح محافظ الشرقية 4 مراكز تكنولوجية مصغرة بالوحدات المحلية "شرشيمة والعلاقمة -والمحمودية والمهدية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتضاف إلى منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظة والبالغ عددها 19 مركزا تكنولوجيا، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى المتنقل وبوابة خدمات المحليات التى تتيح للمواطنين عددا من الخدمات عبر شبكة الإنترنت. وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة، والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات. وقال إن افتتاح المراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية بمركز ههيا والتى تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين تساهم فى تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والوصول إلى القرى والتوابع من خلال التعامل بنظام الشباك الواحد.

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