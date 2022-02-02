محافظ دمياط تبحث مستجدات مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بالتنسيق بين كافة الجهات لاستكمال خطة رفع كفاءة وتوسعة طريق الميناء، ورصفه بالبلاطات الخرسانية كى يتحمل الأحمال الثقيلة التى تمر عليه، نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدى إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.





جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلى عدد من الجهات المعنية بمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء، بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وممثل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وناقشت عوض معدلات التنفيذ بالطريق الذى يصل طوله لـ2.5 كم بداية من منطقة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء، والذى يتم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير النقل على إدراجه بخطة الوزارة، بجانب بحث موقف نقل وتغيير الكابلات الكهربائية المارة بالطريق وذلك من خلال قطاع كهرباء دمياط.

وعلى صعيد متصل، تابعت المحافظ - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى (2021 - 2022)، كما تم استعراض شامل للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية المخصصة لذلك، وأيضاً معدلات التنفيذ لكافة أعمال الخطة.

وناقشت آليات ومراحل التنفيذ والملامح الأساسية لجميع المشروعات فى كافة المراكز والمدن وأيضاً سُبل دعم منظومة النظافة، موجهة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمحاور الخطة لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع المعوقات، مشددة على المتابعة الدورية لذلك والاستفادة من المبالغ المرصودة.