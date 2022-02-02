عاجل- الصحة: لدينا 15 مستشفى مخصص للعزل ولا زيادة فى عددها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تخفيض سعر تحليل بى سى آر إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، وكذلك تحليل رابيد تيست إلى 175 جنيها بدلا من 300 جنيه.





ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، إلى أن مستشفيات العزل تزيد أو تنخفض حسب معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات، موضحًا أنه يوجد حاليا 15 مستشفى مخصصا بشكل كامل للعزل، بعدما كان العدد 37 مستشفى، نافيًا زيادة أو تشغيل مستشفيات عزل جديدة. وتوقع "عبدالغفار"، ثبات حصيلة إصابات كورونا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، لتبدأ فى الانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن بعض الدول تتحدث عن احتمالية اعتماد جرعة رابعة للقاح كورونا، لكن الدراسات لم تثبت فعاليتها حتى الآن.

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