أكاديمية مصر للطيران: تطوير أجهزة تدريب الطيارين لمواجهة الطقس السئ

جدة - نرمين السيد - تعاقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مع شركة L3HARRIS المصنعة لجهاز الطيران التمثيلى الإيرباص (A330) على تعديل تقنيات الجهاز لتلبية متطلبات الـAdverse weather؛ ليتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.





وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم الأربعاء- أن التعديل يأتى مواكبا لصدور تشريعات دولية جديدة تلزم بتدريب أطقم قيادة الطائرات على مستوى العالم على الاستجابة الفورية أثناء الطيران لعوامل الطقس السيئ وما ينتج عنه من تداعيات تتطلب تدريبات دقيقة ومتقدمة لمواجهة ذلك أثناء الطيران.

وأضافت أن ذلك يعد تأكيدا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة، حيث تسعى الأكاديمية باستمرار لمواكبة أحدث التشريعات الدولية وتطوير وتعديل أجهزة التدريب والبرامج التدريبية، ودمج التقنيات الحديثة بمنظومة الأجهزة التدريبية بالأكاديمية بما يمكنها من تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.