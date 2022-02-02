/676974/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-بالفيديو-والبحث-عن-رفع-اللياقة-البدنية

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص موسيماني على محاضرة اللاعبين بالفيديو "عبر فيديو كونفرانس" لشرح العديد من النقاط الفنية، وكذلك عرض فيديوهات خططية وأخرى لفريق إف سي مونتيري بطل المكسيك.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين عبر الفيديو كونفرانس قبل التحرك إلى ملعب المران، الذي يقوده اليوم الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق في ظل غياب المدير الفني.

تدريبات بدنية للفريق

وخاض لاعبو النادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة بأبو ظبي، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد مدرب أحمال الفريق اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة استمرت لمدة ساعة، وذلك بعد عصر اليوم الأربعاء بمقر بعثة الفريق بأبو ظبي في الإمارات.

ويخوض الأهلي تدريبه الثاني في أبو ظبي الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل، حيث يواجه فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في الدور التمهيدي للبطولة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

غيابات الأهلي مع المنتخب

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في ترميم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.