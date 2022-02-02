/676979/مدرب-حراس-الأهلي-اعتدنا-على-تحقيق-الإنجازات-في-أصعب-الظروف

أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أن الفريق تأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي عن جدارة واستحقاق بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين للظهور بشكل مميز والمنافسة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد على الرغم من الظروف التي يعيشها الفريق.

وأشار يانكون إلى أن العمل وسط ضغوط شديدة أصبح أمرا معتادا، في ظل مكانة الأهلي، وهذه هي طبيعة كرة القدم بشكل عام، والأهلي اعتاد على العمل وسط صعوبات وغيابات مؤثرة، وحقق الكثير من النجاحات وسط هذه الظروف.

طريقة تعامل الأهلي مع المصاعب

وأضاف: "نتعامل مع الأمر الواقع، إفريقيا كلها تعرف قيمة ومكانة الشناوي وأوروبا كذلك، تعودنا على مواجهة الصعاب، ولدينا علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأنا اثق بهم كثيرًا، وظهروا بشكل مميز عندما شاركوا في المباريات".

واختتم يانكون ميشيل تصريحاته، مؤكدا أن مواجهة مونتيري لن تكون سهلة، في ظل قوة الكرة في أمريكا والمكسيك تحديدا، لكن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

غيابات الأهلي مع المنتخب

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.