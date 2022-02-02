/676980/أحمد-سليمان-وقائمته-يجتمعون-مع-اعضاء-الزمالك-صور

اجتمع أحمد سليمان وقائمته الانتخابية، مع عدد من اعضاء نادي الزمالك، قبل إنطلاق الانتخابات يوم 11 فبراير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية للقائمة صور الاجتماع وكتبت: "لقاء مرشحين قائمة "الـزمـالك الـجديـد" مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك".

وزادت: " وقد حرص الحضور التعرف عن قرب على مرشحين القائمة تحت السن ومناقشة المرشحين في بعض نقاط البرنامج الإنتخابي الذي سيتم عرضه في مؤتمر صحفي موسع خلال الأيام القادمة، وقد أبدى الأعضاء ثقتهم الكاملة في القائمة وقدرتهم على مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها النادي".

ويستعد أحمد سليمان وقائمته لعمل مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة بنادي الزمالك، لمناقشة أوسع مع الاعضاء، وعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

قائمة أحمد سليمان

-أحمد سليمان على مقعد الرئيس -هشام نصر على مقعد النائب -هاني شكري على مقعد امين صندوق - عمرو أدهم على مقعد العضوية - مصطفي عبد الخالق على مقعد العضوية -عبد الله جوروج على مقعد العضوية مصطفي بدوي على مقعد العضوية -مصطفي سيف العماري على مقعد العضوية- سامح سوني الخوانكي ومحمد طارق على مقعد العضوية تحت السن.

أحمد سليمان: حان الموعد أن يعود الزمالك بإدارة إحترافية

تحدث أحمد سليمان، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك، خلال رسائل موجهة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي: " رسالة إلى جماهير الزمالك أوفى جمهور متواجد على الأرض، دخولي للعمل الإداري من أجل رد الجميل للنادي الذي قام بعمل أسم أحمد سليمان".

وأضاف: "سيظل هدفي الحفاظ على مكانه الزمالك وحصد بطولات وتحقيق إنجازات، مثلما حدث عام 2014 بتحقيق الدوري والكأس معاً".

وزاد: " آن الأوان أن يعود الأوان أن يعود الزمالك بإدارة إحترافية، لحصد كل البطولات في جميع الألعاب".

وأختتم قائلاً: " الزمالك سوف يعود لمكانته ومنصات التتويج بدعم جمهوره الوفي، ونسمع أحل الأغاني في مدرجات التالتة يمين".

أحمد سليمان: من داخل نادينا الحبيب «الزمالك»

تواجد أحمد سليمان المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، اليوم في مقر النادي، قبل الإنتخابات ببضعت أيام ليواصل مسيرته في الظهور مع الأعضاء.

جاء في ظهور أحمد سليمان داخل جدران نادي الزمالك مع بعض من قائمته المرشحة على رئاسة مجلس الإدارة.

يأتي نواجد أحمد سليمان في النادي، للتواصل مع الأعضاء، ومحاولة التواصل بشكل مباشر، للمسانده في الإنتخابات.

وتأتي انتخابات نادي الزمالك في الحادي عشر من فبراير القادم، والتي يتواجد عليها بكل قوة أحمد سليمان، ومرتضى منصور، عمر هريدي، على مقعد الرئاسة.