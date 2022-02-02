غداً.. ميمي جمال ضيفة شافكي المنيري ببرنامج «التاسعة»

/676981/غدا-ميمي-جمال-ضيفة-شافكي-المنيري-ببرنامج-التاسعة

تحل النجمة الكبيرة ميمي جمال مساء غداً الخميس ضيفة على القناة الأولى المصرية ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل حلقة النجمة ميمي جمال مع الإعلاميةشافكي المنير وذلك خلال السطور القادمة.

كواليس حلقة ميمي جمال

من المقرر أن تتحدث النجمة ميمي جمال عن مسيرتها الفنية الكبيرة بين المسرح والسينما والتليفزيون، بالإضافة إلى عودتها القوية للتمثيل بأكثر من عمل فني في عام 2021.

كما تستعيد ميمي ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، وتتحدث عن محطاتهما الفنية والشخصية سوياً.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التاسعة يذاع عبر القناة الأولى المصرية يومياً ويقدمه من السبت إلى الأربعاء الإعلامي يوسف الحسيني، ويقدمه يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري، أما عن يوم الجمعة فتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم.

معلومات عن ميمي جمال

ولدت ميمي جمال في 21 يونيو عام 1941 وهي ممثلة مصرية، تعتبر أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم المستهترة عام 1953، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 69 عاماً، وهي الفنانة الأنثى الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة 500 عملاً فنياً مؤرشف، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، حسن حسني، وصبري عبد المنعم في الممثلين الأكثر حضوراً في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي.

ولدت لأب مصري وأم يونانية. لها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفاز، ولقد بدأت العمل في السينما وهي طفلة ثم ظهرت في ادوار صغيرة اشبه بالكومبارس إذ ظهرت في دور البنت لعماد حمدى ومديحة يسرى في فيلم "أقوى من الحب"، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص كما عملت في مسرح نجم وفي المزيد من المسرحيات وفي التلفاز.

تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبا ثلاث بنات هن سمية، والتوأم نجلاء ونورا، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.

أعمالها

من المسلسلات:”ورا كل باب ج 2، عائلة الحاج متولي (نور الشريف - ماجدة زكي - غادة عبد الرازق - سمية الخشاب)، أهلاً بالسكان 1984، الباحثة 1979، نوسة وبسبوسة، الباطنية”.

من المسرحيات:”مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، مسرحية مطرب العواطف، مسرحية المشاكس (محمد نجم - محمود القلعاوي)”.