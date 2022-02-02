عصام الشوالي: «الحرب غداً يا إيتو ومصر لها»

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الشوالي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الحرب غداً يا إيتو ومصر لها".

في إشارة منه على تصريحات إيتو مع لاعبي الكاميرون، بأن مباراة مصر هي حرب وليس كرة قدم فقط، وذلك لشحن لاعبيه قبل مواجهة الفراعنة.

وخرج بعدها كيروش لإنتقاد تصريحات إيتو قائلاً له، بأن الحرب الحقيقية هي حماية من يموتون على بوابات الملاعب، وكان توفى 8 أشخاص قبل لقاء الكاميرون وجزر القمر نتيجة التدافع.

ويقام لقاء منتخب مصر أمام الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا غداً الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

يواصل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على الرد بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، على مباراة الفراعنة وأصحاب الأرض في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كلمات مثل الخوف محيناها من قاموس كرة القدم الخاص، في قاموس كرة القدم الخاص بنا، يوجد كلمة الاحترام".

وواصل: "لدينا احترام كبير لمنتخب الكاميرون ولاعبيه، لأنهم يقدمون أداء جيدا، ويسجلون الأهداف، ولكن نحن مستعدون، بعد 5 مباريات أظن أن الأمور كلها مفتوحة لكل الفرق".

واختتم: "استراتجيتنا غدا سهلة، سنركض ونركض ونركض، ونلعب ونلعب ونلعب. بهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون".

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".