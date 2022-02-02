/676984/بسبب-مشهد-بفيلم--إعدام-ميت-جيلان-علاء-تسخر-من-بوسي

سخرت الفنانة جيلان علاء من أداء الفنانة بوسي بأحد المشاهد، وهي إطلاق أحد المتمردين النار عليها ويقوم بقتلها بفيلم “أعدام ميت”.

دوت الخليجيرصد سخرية الفنانة جيلان علاء من بوسي بفيلم أعدام ميت

ونشرت جيلان علاءعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” فيديو من مشهد بوسي بجانب تجسيدها بطريقة كوميديا معلقة عليها: “لقطة قتل شعر الفنانة بوسى فى إعدام ميت”.

جيلان علاء بالجزء الثالث من مسلسل الأنسة فرح

وشاركت جيلان بمسلسل الآنسة فرح بالجزء الثالث وقامت بتجسيد دور رضوى في العمل الدرامي، وكانت تتداول قصة المسلسل عن بداية الحياة تبتسم من جديد لفرح وأن متاعبها وأحزانها قد أنتهت، خاصة بعد زواجها من طارق في نهاية الموسم الثاني، لتكتشف فرح ثمة متاعب جديدة تلوح في اﻷفق.

والمسلسل من إخراج وائل فرج، وتأليف الكاتب محمود عزت ومشاركة الفنانين أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، أحمد مجدي، جيلان علاء، محمد الكيلاني، تامر فرج.

فيلم أعدام ميت

وعرض فيلم إعدام ميت عام 1985، والذي يحكي عن أعدام على منصور والذي كان يجسد شخصيته الفنان الراحل “محمود عبد العزيز”، نتيجة تخابره مع الكيان الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر، فيتم تكليف ضابط المخابرات محيي، بالتحقيق في الأمر.

ليقرر وضع خطة بإحلال الضابط المصري عز الدين بدلا من منصور "الجاسوس"، مستغلا الشبه الكبير بينهما حتى يتمكن من الحصول على معلومات وأسرار مهمة عن مفاعل ديمونة، ويبدأ عز الدين التعايش بصفته منصور وسط أهله وعشيرته، حتى تشك سحر عشيقة منصور في أمره وتخابر ضابط المخابرات الإسرائيلي، أبو جودة ويكتشف الأمر، ويتم تبادل عز الدين بمنصور الذي يقتله والده لخيانته للوطنه.

والفيلم من إخراح السيناريست علي عبد الخالق، وتأليف الكاتب إبراهيم مسعود، ومشاركة الفنانين محمود عبد العزيز، بوسي، فريد شوقي، ليلي علوي، يحيي الفخراني.

مسلسل البرنسيسة بيسة

وشاركت بوسي في مسلسل البرنسيسة بيسة، والذي عرض رمضان 2019، والتى يقوم بتدال القصة حول بنت تدعى “بيسة” تفقد أهلها في عمر صغير، وتربيها خالتها، بعد وفاة آخر عم لها، تورث قطعة أرض، فتعتبرها بمثابة طوق نجاة لها من حياتها الشاقة،. ولكن تجد بها مدرسة تعود ملكيتها لسيدة ثرية تُدعى “شويكار”، التي ترفض هدم المدرسة، وكذلك ترفض بيسه بيع الأرض، فيقررا التشارك في المدرسة، وتحاول بعدها شويكار التلاعب على بيسه لتعود لها ملكية المدرسة.