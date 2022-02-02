بأغنية «تملي».. تامر عاشور يقترب من ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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اقتربت أغنية «تملي» للمطرب تامر عاشو، من ربع مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك عقب طرحها أول أمس.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «تملي» للفنان تامر عاشور.

أغنية «تملي»

أغنية «تملى» غناء تامر عاشور وكلمات كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف العبد الله ، توزيع خالد عز.

ألبوم تيجي نتراهن لتامر عاشور

وطرح الفنان تامر عاشور، عدد من أغنيات ألبومه الجديد «تيجي نتراهم»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، متنوعة بين الحزين والرومانسيه.

وأتت أغنيات تامر عاشور التي طرحها على موقع يوتيوب، بأسماء: «كان موضوع ، كنت فين أقعد نتكلم ، انت الدنيا ، خلتنى أحس ، الفترة دي ، مفيش جدعنة».

تامر عاشور وأغنية فيكي سحر

كما أنه من المقرر أن يطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن والموسيقار محمد النادي، على طريقة السنجل وتكون مفجأة للجمهور، بعنوان «فيكي سحر» من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، كما أنها تنتمي إلى نوعية الموسيقى المقسوم وستكون بشكل مختلف وجديد.

ويتعاون تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلى في ثلاث أغنيات متنوعة في ألبومه الجديد الذي يواصل تحضيراته خلال الفترة الحالية، يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتين من كلمات محمود عليم ،وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

هذا وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.