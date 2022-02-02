/676987/لاعب-الكاميرون-نريد-الفوز-بالكأس-وعلينا-أن-نهزم-منتخب-مصر

تحدث زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون، قبل لقائهم مع منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أنجويسا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " يجب أن نكون في أفضل حالاتنا أمام منتخب مصر في لقاء الغد، ولا نفكر سواء في ذلك".

وأضاف: " نريد تحقيق الفوز أمام مصر، وعلينا أن نحصل على نتيجة إيجابية نتأهل بها للمباراة النهائية، نحن نتعلم كل يوم ونعرف المهة التي علينا إتمامها".

وزاد: " نريد الفوز بكأس أمم أفريقيا منذ بداية البطولة وهذا هدفنا جميعاً، وسنقاتل للإنتصار أمام منتخب مصر فالجميع في الكاميرون ينتظر ذلك".

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

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عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".