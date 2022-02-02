كريم فؤاد: إقامة كأس العالم للأندية بالإمارات يزيد علينا الضغوطات في البطولة

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عبر كريم فؤاد، ظهير النادي الأهلي، عن سعادته بالوجود ضمن قائمة الفريق لكأس العالم للأندية ومشاركته الأولى في هذه البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فؤاد إن اللعب في كأس العالم للأندية مسؤولية كبيرة على عاتقه وزملائه، مشيرًا إلى أن الجميع يبذل أقصى ما لديه لتقديم عروض تليق باسم الأهلي وجماهيره في هذه النسخة من البطولة.

ميدالية بكأس العالم للأندية

وأضاف ظهير الأهلي: "لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في هذه النسخة من البطولة، بغض النظر عن الظروف والغيابات التي تحيط بالفريق خصوصًا أننا جميعًا نمثل اسم النادي الأهلي".

واستكمل فؤاد: "إقامة النسخة الحالية لكأس العالم في الإمارات أمر يزيد من المسؤولية علينا، خصوصًا الدعم الجماهيري الكبير الذي سنجده في الملعب، وهذا يدفعنا إلى بذل كل ما لدينا من مجهود لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

وعن المراكز التي شارك فيها مع الفريق قال: "بالتأكيد أنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز يطلبه مني المدير الفني، لكني أفضل اللعب في مركز الظهير سواء الأيمن أو الأيسر".

واختتم كريم فؤاد تصريحاته مؤكدًا أنه يحلم بخوض نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي، خاصة أنه منذ الصغر كان يشجع الأهلي ويتابع مبارياته في مونديال الأندية، لذلك يسعى لبذل كل جهده مع زملائه للظهور بصورة جيدة وتحقيق إنجاز جديد يسعد جماهير النادي التي تؤازره في كل مكان.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

غيابات الأهلي مع المنتخب

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.