شقيق الفنان عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج: اخويا مثلي الأعلى وكل الشكر لهاني شاكر.. فيديو

/676990/شقيق-الفنان-عبد-الباسط-حمودة-لـ-تحيا-مصر-اخويا-مثلي-الأعلى-وكل-الشكر-لهاني-شاكر-فيديو

اجرى موقع دوت الخليج لقاء مع شقيق عبد الباسط حمودة، والذي ادلى فيه بعدد من التصريحات الهامة، حيث اوضح مدى حبه لأخاه الفنان الكبير الشعبي عبد الباسط حمودة، والذي يكن له كل التقدير، متظرفا في حديثه إلى مدى حبه لعائلته الفنية والتي تشتهر بالقلب الطيب على حسب ما ذكر.

دوت الخليج وقال سامي حمودة خلال تصريحاته لموقع دوت الخليج :" انا من عائلة فنيه والدي كان مداح الرسول واختي الكبري مطربه ولكنها اعتزلت وهو فن متوارث في العيلة". شقيق الفنان عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج: اخويا مثلي الأعلى وكل الشكر لهاني شاكر وأضاف سبب شهرة اخي عاد عليا بشكل كبير فأنا معروف بشقيق حمودة و انا مشهور في الاحياء الشعبيه الذي تنتمي اكثر للفن الذي أقدمه فهو يعبر عن الناس ومايشعرونه . وعبر سامي حمودة عن احترامة لفن المهرجانات ولكن لم يدلي برأيه في خصوص قرار منع المهرجانات ووجه الشكر لهاني شاكر رئيس نقابة المهن التمثيلية قائلا هو شرف لمصر ونوه عن أعماله الفترة المقبلة بالتعاقد استاذ إسلام البراءة في شغل كبير الفترة القادمة وأغاني للبشر مالكم يبني ادمين الاب الفترة المقبله

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