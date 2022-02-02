محافظ الغربية: ننسق مع كافة الجهات لإنهاء مشاريع حياة كريمة قبل موعدها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل على التنسيق بين كافة الجهات المنفذة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى بهدف إنهاء كافة الأعمال قبل موعدها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمبادرة "حياة كريمة"، والذى عقد مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد ومديرى ورؤساء الشركات والهيئات المشاركة فى المبادرة.

وذكرت المحافظة -فى بيان اليوم- أن المحافظ استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشاريع فى 18 قطاع تتم فيها المبادرة، حيث تم نهو 52 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى من إجمالى 83 مشروعا ما بين (محطة رفع، 2 شبكات انحدار، 29 مشروع مد وتدعيم شبكات صرف، 17 عملية توصيل وصلات منزلية ومشروعين لصيانة محطات الرفع)، فى حين تم نهو 163 مشروعا فى قطاع مياه الشرب من إجمالى 226 مشروعا من بينها (97 مشروع مد وتوصيل شبكات مياه، 41 مشروع وصلات منزلية، 14 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات، ومشروعين إعادة تأهيل محطات مياه، و9 مشروعات إحلال وتجديد آبار ارتوازية).

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع، موقف قطاع الغاز، حيث يتم تنفيذ 54 مشروعا بإجمالى 541 مليون جنيه و5 مشاريع فى قطاع الاتصالات بإجمالى 37 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال فى تلك المرافق حتى يتسنى لباقى القطاعات البدء فى أعمالها.

واستعرض المحافظ أعمال المشاريع فى قطاع التربية والتعليم، حيث تم الانتهاء من (مشروع إنشاء جديد، 10 مشاريع توسعة، 33 مشروعا لرفع كفاءة وصيانة، 3 مشروعات إحلال جزئى، ومشروع إحلال كلى) وجارى العمل فى 24 مشروعا آخر.

وطالب المحافظ مديرية الرى بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتبطين الترع فى قريتى نهطاى وتفهنا العزب قبل نهاية الشهر الجارى وتكثيف العمل فى باقى القرى، مع التنسيق مع هيئة الصرف ومديرية الطرق لنهو الأعمال فى 19 كوبرى داخل قرى زفتى.

كما طالب المحافظ جهاز الساحل الشمالى بتكثيف الأعمال فى قطاعات (الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، مجمعات الخدمات الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية)، بسبب عدم تقدم الأعمال بالشكل المطلوب، حيث يتم تنفيذ 29 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 194 مليون جنيه، و26 مشروعا فى قطاع الصحة بتكلفة 521 مليون جنيه، 9 مشروعات فى قطاع الإسعاف بتكلفة 21 مليون جنيه، 9 مجمعات للخدمات الحكومية بتكلفة 90 مليون جنيه، 10 مجمعات زراعية وبيطرية بتكلفة 50 مليون جنيه، مشاريع قطاع الكهرباء والتى تم نهو 16 من إجمالى 54 بتكلفة 324 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، الاجتماع بمناقشة موقف مشروعات قطاعات "الطرق، التضامن الاجتماعى، السكة الحديد، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف".