محافظ الأقصر يبحث مع رئيس غاز مصر أعمال توصيل الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء، مع وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، ومحمد خضير ممثل الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وخالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، وفى حضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى وعبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والدكتور بهجت الصن عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، إزالة أى معوقات أمام أعمال الحفر ومد الشبكات الأرضية وتوصيل الغاز الطبيعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ مع الالتزام بأقصى معايير الأمان؛ وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وتلبية احتياجات الأهالى من قاطنى القرى والتوابع بالمحافظة تنفيذا لإستراتيجية الدولة فى توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

يذكر أن المدن التى من المقرر أن يصل لها الغاز الطبيعى هى الأقصر والقرنة والبياضية بالإضافة لقرى حياة كريمة بمركزى إسنا وأرمنت وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية لإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة وتنمية قرى الريف المصرى والمناطق المحرومة.

ومن جهة أخرى، استقبل محافظ الأقصر، اليوم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

وذكرت المحافظة فى بيان، أن المحافظ رحب برئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له، مؤكدا مشاعر المحبة الحقيقية التى تجمع أبناء مصر، والتى نسعى دائما إلى التأكيد عليها وتأصيلها فى أولادنا واحفادنا لتكون مصر دائما نموذجا للتسامح بين الأديان.

من جانبه أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بما تشهده مصر ومحافظة الأقصر من تنمية وازدهار، وعلى صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الأقصر على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء الأقصر من كافة الأطياف.