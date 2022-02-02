جدة - نرمين السيد - عقد السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع السفير جونتر زاوتر، مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح ومدير عام إدارة النظام الدولى والأمم المتحدة وضبط التسلح بالخارجية الألمانية، حيث قدم السفير الشكر للحكومة الألمانية الجديدة على إهداء 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر.





وأوضح السفير خالد جلال، أن تقديم الحكومة الألمانية لتلك الجرعات من خلال الإطار الثنائى إنما يؤكد متانة العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وألمانيا، كما أن استمرار التعاون بين البلدين هو أمر تحكمه العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما والمصالح المشتركة على الصعيدين الثنائى، إقتصاديا وسياسيا، والإقليمى بالنظر للدور الذى تقوم به كل من مصر وألمانيا لاحتواء التوتر إزاء العديد من الملفات بمنطقة الشرق الأوسط فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية. وأضاف سفير مصر فى برلين، أن مصر حصلت على ما يقرب من 4 ملايين جرعة من اللقاحات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا من ألمانيا، سواء من خلال الإطار الثنائى أو من خلال مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية. كما أشار إلى أنه من المقرر تسليم اللقاحات المهداة يوم 4 فبراير الجارى إلى وزارة الصحة، موضحا أن السفير زاوتر أكد خلال المقابلة الأهمية الإستراتيچية لمصر بالنسبة لألمانيا كشريك اقتصادى وسياسى هام، مشيدا بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية ألمانية.. مصر تتلقى 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.