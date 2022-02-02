سفير مصرفى برلين: القاهرة تتلقى 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من...

عقد السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا إجتماعاً اليوم الأربعاء مع السفير جونتر زاوتر، مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح ومدير عام إدارة النظام الدولى والأمم المتحدة وضبط التسلح بالخارجية الألمانية، حيث قدَّم السفير الشكر للحكومة الألمانية الجديدة على إهداء 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر.

وأوضح السفير خالد جلال أن تقديم الحكومة الألمانية لتلك الجرعات من خلال الإطار الثنائي إنما يؤكد متانة العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وألمانيا، كما أن استمرار التعاون بين البلدين هو أمر تحكمه العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما والمصالح المشتركة على الصعيدين الثنائى، اقتصاديا وسياسياً، والإقليمي بالنظر للدور الذى تقوم به كل من مصر وألمانيا لاحتواء التوتر إزاء العديد من الملفات بمنطقة الشرق الأوسط فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية.

وأضاف سفير مصر فى برلين أن مصر حصلت على ما يقرب من 4 ملايين جرعة من اللقاحات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا من ألمانيا سواء من خلال الإطار الثنائى أو من خلال مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

كما أشار إلى أنه من المقرر تسليم اللقاحات المهداة يوم الجمعة المقبل إلى وزارة الصحة، موضحاً أن السفير زاوتر أكد خلال المقابلة الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لألمانيا كشريك اقتصادي وسياسى هام، مشيداً بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين.