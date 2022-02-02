الرعاية الصحية: استئصال كُلية ضامرة لطفل بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، فى إجراء عملية دقيقة لاستئصال كُلية ضامرة لطفل عمره لم يتخطَّ 10 سنوات، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، تبلغ تكلفة العملية فى القطاع الخاص أي خارج التغطية الصحية الشاملة أكثر من 50 ألف جنيه، بينما لم يدفع المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية، لافتًا أن الطفل كان يعانى أيضًا من ارتفاع ضغط مزمن وغير مستجيب للعلاجات الدوائية.

وتابع البيان: تم إجراء العملية على يد الفريق الطبي المتميز بمركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، والمكون من الدكتور حسن سعد متولي، استشاري المسالك البولية بالمركز، د. محمد إبراهيم محمد، اخصائي المسالك البولية بالمركز، وبمشاركة د. أيمن أحمد التوني، استشاري التخدير بالمركز، وبمعاونة طاقم التمريض المتميز بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية.

وأضاف: أنهى الطفل فترة النقاهة والمتابعة الدقيقة من الفريق الطبي بعد العملية ، فيما تم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، بدون استخدام أى عقاقير، وحالة الطفل مستقرة الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ويضم الكوادر الطبية فى علاج أمراض الكلى والمسالك، ومطابق لأعلى معايير مكافحة العدوى والجودة العالمية، وتابع: أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية من خلال المركز لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ومنها إجراء أكثر من 38 ألف جلسة غسيل كُلوى لمرضى الفشل الكلوى بالمحافظة حتى الآن.

ولفت، إلى أن مركز 30 يونيو الدولي، تبلغ طاقته الاستيعابية، 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوي، 41 أسِرة للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية وإقليم القناة كله.