عضة البرد.. أستاذ أوعية دموية يحذر من تجمد الأطراف بسبب برودة الطقس

حذر الدكتور أحمد طه، أستاذ الأوعية الدموية بكلية قصر العيني، من تعرض لـ«عضة البرد» مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأوضح طه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن «عضة البرد» تكون من التعرض لدرجات البرودة التي تصيب أطراف اليدين والقدمين، مضيفا أن البرودة الشديدة تتسبب في نقص وصول الدم للأطراف.

وأشار إلى أن قطر الشرايين يواجه تقلصا شديدا مع انخفاض درجات الحرارة فضلا عن أن تدفق الدم للأصابع ينخفض بشكل ملحوظ ويتحول لونه إلى أزرق باهت ثم إلى أزرق غامق.

ولفت إلى أن بعض الناس يكونوا أكثر ثأرا بـ«عضة البرد» مثل الأطفال بسبب أن قطر شرايينهم يكون صغيرا، وكبار السن بسبب تواجد ترسبات وارتفاع الكولسترول في قطر الشريان.

ونصح طه، بارتداء قفازات اليدين وجوارب صوف خلال ساعات الصباح الباكر وتغطية الأذنين بسبب أنها المناطق الأكثر تعرضا للإصابة بـ«عضة البرد».

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