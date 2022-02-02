رسميا.. تقديم مباراة تحديد المركز الثالث فى أمم أفريقيا إلى السبت بدلا من الأحد

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، عن تقديم مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس أمم أفريقيا 2021، من الأحد إلى السبت المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال بيان اللجنة المنظمة،:" قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد مناقشات مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، نقل مباراة المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 المقرر يوم الأحد 6 فبراير 2022 إلى السبت ، 05 فبراير 2022.

ADVERTISING

وكانت مباراة المركزين الثالث والرابع مقررا لها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، ولكن قررت اللجنة المنظمة للبطولة تقديمها.

وتنطلق منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، مساء اليوم الأربعاء بلقاء بوركينا فاسو ضد السنغال، وتقام غدٍ المباراة الثانية بين منتخبنا الوطنى المصرى مع نظيره الكاميرونى.

وسيتقابل الخاسران من المواجهتان في مباراة المركزين الثالث والرابع مساء السبت المقبل.