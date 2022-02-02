قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، عن تقديم مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس أمم أفريقيا 2021، من الأحد إلى السبت المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في تمام الساعة التاسعة مساء.
وقال بيان اللجنة المنظمة،:" قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد مناقشات مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، نقل مباراة المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 المقرر يوم الأحد 6 فبراير 2022 إلى السبت ، 05 فبراير 2022.
ADVERTISING
وكانت مباراة المركزين الثالث والرابع مقررا لها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، ولكن قررت اللجنة المنظمة للبطولة تقديمها.
وتنطلق منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، مساء اليوم الأربعاء بلقاء بوركينا فاسو ضد السنغال، وتقام غدٍ المباراة الثانية بين منتخبنا الوطنى المصرى مع نظيره الكاميرونى.
وسيتقابل الخاسران من المواجهتان في مباراة المركزين الثالث والرابع مساء السبت المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. تقديم مباراة تحديد المركز الثالث فى أمم أفريقيا إلى السبت بدلا من الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.