بصورة شبابية.. محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع أحمد زكي

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دوت الخليج يرصد ذكريات الفنان محمد لطفي مع النجم أحمد زكي

صورة نادرة تجمع محمد لطفي بنجوم شهيرة

وظهر في الصورة برفقة الفنان الراحل أحمد زكي ، وعلق قائلاً:"مساء الفل حد يعرف الصوره دي من كام سنه بالظبط الي هيعرف ليه مني ١٠ قلوب".

آخر أعمال محمد لطفي

ومن الجدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنان محمد لطفي في مسلسل «بين السما والأرض» بمشاركة عدد من نجوم الفن من بينهم: “هاني سلامة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وندى موسى”، كما يشارك في تصوير فيلم «عمهم» وهو من بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل المماليك

وينتظر محمد لطفي عرض مسلسل المماليك مع الفنان بيومي فؤاد وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة. وهذا العمل من بطولة محمد لطفي، بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مثير.

معلومات عن محمد لطفي

ولد محمد لطفي في محافظة الإسكندرية عام 1968، درس في المعهد العالي للسينما قسم تمثيل، وتخرج منه بدرجة امتياز، ولم يقف عند هذا الحد بل قرر إستكمال دراسته والحصول على الدكتوراه، بدأ التمثيل في السينما من خلال فيلم كابوريا (1990)، الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد زكي، ثم قدم منذ ذلك الوقت العديد من الشخصيات المساعدة في السينما المصرية، كما شارك في العديد من المسلسلات المصرية، وحصل على جائزة التمثيل عن أدواره في أفلام المعهد العالي للسينما في مهرجان الأفلام المصرية التسجيلية القصيرة.

وكان يمارس رياضة الملاكمة، وحصل علي العديد من البطولات فيها.