استجابة لمبادرة السيسي.. المهن الموسيقية تتبنى المواهب من ذوي الهمم

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دوت الخليج يرصد استجابة نقابة المهن الموسيقية لمبادرة الرئيس السيسي.

النقابة تتبنى الموهوبين من ذوي الهمم

وأصدرت النقابة بيانًا أعلنت فيه تبني المواهب من ذوي الهمم قائلة: "في إطار تنمية برنامج فخامة رئيس الجمهورية لرعاية ذوي الهمم الذي يتفق مع دور النقابة في البحث وتنمية المواهب ورعايتهم لدعم جيل جديد، قررت النقابة الإشراف الفني علي مسابقة لتنمية مواهب ذوي الهمم من الموهوبين بجانب المواهب الواعدة مع شركة A T one shot للإنتاج لإقامة مسابقة للغناء، وسوف يتم إنتاج عمل مسرحي متكامل من إنتاج الشركة وغناء الفائزين في المسابقة».

وأضافت النقابة في بيانها: "وهذه أولي خطوات النقابة برنامجها لتنمية القدرات واكتشاف مواهب واعده تحمل سمات وملامح الفن المصري المقدر لدي كافة الشعوب العربية وتظل مصر رائدة بفنها وثقافتها.. عاشت مصر منبرآ للثقافة والفنون .. نقيب المهن الموسيقية - هاني شاكر".

على الصعيد الآخر، فإن أزمة مطربي المهرجانات مع النقابة لا تنتهي، وبشأن التعديلات الأخيرة لأسماء مطربي المهرجانات، صرح مطرب المهرجانات أورتيجا بشأن أزمة تغيير الأسماء العديد من التصريحات.

أورتيجا عن أزمة نقابة المهن الموسيقية

كشف مطرب المهرجانات اورتيجا عن رأيه فى قرارات نقابة الموسيقيين فى الفترة الآخيرة، وذلك خلال لقاء مع et بالعربي.

حيث أكد اورتيجا، أنه مع قرارات نقابة الموسيقيين فيما يخص متابعة ما يقدم من أعمال غنائية، وألا تحتوى على ألفاظ غير لائقة، لأن تلك الأغاني موجودة على الإنترنت والأطفال يقومون بمشاهدتها وتعلق في أذهانهم.

وأردف اورتيجا عن تغير أسماء بعض نطربي المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين قائلاً:”لو عايزين يغيروا اسمى ممكن يبقى اسمى مارادونا”.

الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية بشأن مطربي المهرجانات

صرح الوكيل اأول لنقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد لموقع “دوت الخليج” عن مستجدات حول أزمة النقابة مع مطربي المهرجانات، حيث قال: ”مفيش حاجة أسمها مغني مهرجانات، احنا في النقابة بنمتحن غنا شعبي، مبناخدش الكلام ده اسمه غنا شعبي، اللي بيعرف يغني شعبي بيعدي من اختبارات النقابة”.

وأردف بشأن أزمة مصطفى عنبة: ”عدى من اختبارات الغناء الشعبي وليس المهرجانات، وبقى اسمه مصطفى عناب”.

وتابع بشأن تصريح النقابة لعنبه: ”هو حصل على تصريح سنوي فقط وليس كارنية النقابة ويندرج تحت مغنيين الراب”.

النقابة تنجح فى وضع المهرجانات تحت الميكروسكوب

خلال الفترة الماضية نجت ناقبة المهن الموسيقية فى وضع الخطوط لمنع أنتشار كلامات المهرجانات "الغير لأئقة"، بعد أنتشارها بسبب أعتماد مطربى المهرجانات على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بتنزيل أغانيهم.

وتلقى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ، صدمة كبيرة بعد فشل أغنيته الجديدة " مهرجان ضحكتها مزيكا " التي طرحها على يوتيوب.

ولم يجد مهرجان حمو بيكا أي مشاهدات أو تفاعلات من جمهور المهرجانات على الرغم من وجود 4 ملايين مشترك على القناة الرسمية لحمو بيكا على موقع يوتيوب.