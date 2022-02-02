/676994/تغير-موعد-تحديد-المركز-الثالث-والرابع-بكأس-أمم-إفريقيا-2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تغيير موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار كاف في بيانه عبر موقعه الرسمي إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة تقديم المباراة للسبت المقبل بدلا من الأحد.

وستقام المباراة في ملعب أحمدو أهيدجو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الخاسر من مباراة اليوم في لقاء السنغال وبوركينا فاسو، مع الخاسر من لقاء مصر والمغرب غداً الخميس.

عقوبات وإيقافات بالجملة على منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

جاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منتخبي مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة، والتي جمعت بين الطرفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

شهدت ممرات ملعب مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد لقاء المنتخبين على مشادة كلامية حادة بين الطرفين ظهر فيها أكثر من طرف من الجانبين سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، أو مسئولو اتحادات الإثنين.

وجاءت لجنة العقوبات والتأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم على العديد ممن القرارات والإجراءات الأمنية الصارمة على للطرفين، لعدم تكرار تلك الأحداث مرة أخرى في مختلف البطولات، وكان للطرف المصري النصيب الأكبر فيها لما بدر منه.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ