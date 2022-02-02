قائمة برشلونة للدوري الأوروبي.. دانيل ألفيش خارج حسابات تشافي

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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقة لخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي لعام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويضرب برشلونة موعد في الدور الثاني والثلاثون من البطولة مع الفريق الإيطالي نابولي.

وأضاف برشلونة 3 لاعبين فقط من الصفقات الشتوية وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" وهم: فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - أداما تراوري.

قائمة برشلونة للدوري الأوروبي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين – نيتو – أرناو تيناس – أندير أسترالاجا.

الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو - أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – بيدري – فرينيكي دي يونج – نيكو - جافي – جابي – ألفارو سانز – كوماس - إلياس أخوماش – ياندرو أوريلاينا.

الهجوم: عثمان ديميبلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – أداما تراوري – مارتن براثوايت – لوك دي يونج – فيران توريس – بيير إيميريك أوباميانج.

ليفربول يقصي آرسنال من كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

ليفربول وتشيلسي

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.