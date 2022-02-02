/676996/بشرى-تنتهي-من-تسجيل-أغنية-فيلمها-الجديد-معالي-ماما

انتهت الفنانة بشرى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد “معالي ماما” المقرر طرحه يوم 9 فبراير من العام الجاري 2022.

دوت الخليجيرصد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بعنوان “ معالي ماما” المقرر طرحه يوم 9 فبراير

ونشرت صفحة حملت اسم فيلم بشري الجديد البرمو الدعائي للفيلم، والتى جاءت أسم الأغنية بعنوان “ماما ماما”.

أغنية ماما يا ماما بفيلم “معالي ماما”

وتُعد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

فيلم معالي ماما

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى البطولة محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

مسلسل الأختيار 2

وشاركت بشرى خلال السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل الأختيار بالجزء الثاني، والذي يحكي عن دور قوات الشرطة المصرية بمواجهة الاخطار التى تعرضت لها مصر، بعد سقوط جماعة الأخوان المسلمين الأرهابة فى عام 2013، والتركيز على أحداث ميدان رابعة العدوية، وأحداث أقتحام قسم كرداسة.

والمسلسل من إخراج بيتر ميمي و تأليف خالد سرحان وبمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، إنجي المقدم.

بشرى تطرح أغنية كوبرا

طرحت بشرى فى عام 2018، أغنية جديدة بعنوان "كوبرا" من كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف وإخراج وليد عطية.

وكانت بشرى طرحت أغنيتها "كوبرا" والتي يبدو انها تحمل انتقادات للفنان محمد رمضان على أغنيته "الملك"، التي طرحها منذ فترة، واستطاعت أن تحقق عدد مشاهدة اقترب من 60 مليون مرة.