من مدينة الإنتاج .. أسما شريف منير تشوق الجمهور لعمل جديد

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شاركت أسما شريف منير صوراً جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكانت هذه الصور تشويقية لعملها الجديد الذي تحضره.

دوت الخليج يرصد دخول أسما شريف منير في عمل جديد

أسما شريف من مدينة الإنتاج الإعلامي

وظهرت أسما شريف من مدينة الإنتاج الإعلامي وهي تقدم برنامج ،وكتبت معلقة من خلال صورها: “خطوة جديدة يا رب خير، ادعولي اتمني اني اكون عند حسن ظنكم هنعلن قريب جداً”.

سلبية مسحة أسما شريف منير

نشرت أسما نتيجة المسحة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "أنا ولارا الحمدلله سلبي".

هذا وقد كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان الكبير شريف منير، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

إصابة أسما شريف منير بكورونا

ونشرت أسما شريف منير، فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تحدثت خلاله عن أعراض إصابتها بالفيروس فقالت: «إدعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي».

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: "الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله".

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: "عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني".

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: "يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق".

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت:"أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم الـ 15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9".