/676998/تشكيل-منتخب-السنغال-أمام-بوركينا-فاسو-بنصف-نهائي-أمم-إفريقيا

أعلن السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة بوركينا فاسو في لقاء نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة السنغال وبوركينا فاسو في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تشكيل السنغال أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار – خاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس.

خط الوسط: شيخو كوياتيه – نامباليس ميندي – إدريسا جانا جاي.

خط الهجوم: بامبا ديانج – ساديو ماني – فامارا دييدهيو.

القنوات الناقلة

يخوض فريق بوركينا فاسو السنغال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب السنغالي من حجز مقعد وضرب موعد مع بوركينا فاسو، في لقاء دور نصف نهائي البطولة، الأربعاء اليوم.

افتتح فامارا ديديهو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة، من خلال ساديو ماني أرسل تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لدييدهيو داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها مباشرة في المرمى.

غينيا الإستوائية تحرز التعادل

رد منتخب غينيا الإستوائية بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباارة، عن طريق يانيك بيويلا، من خلال استلام الكرة داخل نطقة الجزاء ثم سدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

جاء السنغال بالهدف الثالث والثاني لهم في المباراة، في الدقيقة السابعة والستون عن طريق شيخ كوياتيه، بعد دخوله بديل في اللقاء بدقيقتين.

اختتم إسماعيل سار بالهدف الثالث للسنغال في الدقيقة التاسعة والسبعون، من خلال ساليو سيس استلم الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم مرر الكرة للمنطلق من الخلف إسماعيلا سار الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.