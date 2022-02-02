/676999/كأس-أمم-أفريقيا-لاعب-بيراميدز-يقود-تشكيل-بوركينا-فاسو-أمام-السنغال

أعلن الجهاز الفني لبوركينا فاسو، تشكيلة الفريق لمواجهة السنغال، ضمن مباريات نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقود إبراهيم بلاتي توريه لاعب بيراميدز الجديد تشكيل بوركينا فاسو أمام السنغال، حيث يريد الفريقان تحقيق الفوز للتأهل للقاء النهائي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: كوفي.

خط الدفاع: كابوري، تابسوبا، دايو، ياجو.

خط الوسط: توريه، سانجاري، جوارلا.

خط الهجوم: بالدي، تراوري، بيالا.

كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

هدف بوركينا فاسو ضد تونس دفاع كريثية رحو زوج في ماهب الرياح pic.twitter.com/PFOvxGRB6S — karim DZD (@boutemak_karim) January 29, 2022

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.

القنوات الناقلة

يخوض فريق بوركينا فاسو السنغال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.