الموت يفجع الفنانة لبنى ونس.. «تفاصيل»

توفيت والدة الفنانة لبنى ونس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمود عامر، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة الفنانة لبنى ونس

وفاة والدة لبنى ونس

حيث علق محمد عامر في المنشور:”نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخت العزيزة الفنانة لبنى ونس لوفاة والدتها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين بالدعاء لها بالرحمة”.

ومن ناحيتها، نعت الفنانة لبنى ونس والدتها، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “إلى اللقاء يا ماما، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة.. بحبك وهتفضل روحي متعلقة فيكي لحد ما أموت”.

معلومات عن لبنى ونس

تبلغ من العمر 56 عامًا، متزوجة ولديها 3 أبناء شباب، ودرست “لبنى” بكلية الفنون الجميلة، وحصلت على جائزة “ممثلة أولى” على مستوى جامعات مصر بعد تخرجها ، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية ولكن بأدوار صغيرة، ومن بينها: “شحاذون ونبلاء”، و”الراقصة والشيطان”، و”ضحك ولعب وجد وحب” للفنان عمرو دياب والفنانة يسرا.

كذلك لها الكثير من المسلسلات؛ ومنها: “وما زال النيل يجري”، و”خالتي صفية والدير”، و”الوعد الحق”، و”الميزان”، و”فوق مستوى الشبهات”، و”سقوط حر”، و”الخانكة”.

بجانب “كفر دلهاب”، تخوض “لبنى” السباق الرمضاني الجاري بأكثر من مسلسل، ومنهم: “واحة الغروب”، و”أرض جو”، و”الجماعة 2″، و”الحالة ج”.

قدمت العديد من الأعمال المسرحية؛ ومنها: “المشخصاتية” للمخرج سلامة حسن، و”منين أجيب ناس” للمخرج مراد منير.

إصابة ابن لبنى ونس في اعلان محمد رمضان

روت الفنانة لبنى ونس من قبل نفاصيل إصابة نجلها الممثل الشاب يوسف عمر، بحروق وصفتها بالخطيرة أثناء مشاركته في إعلان للفنان محمد رمضان.

وردًا على تعليقات متابعيها، أوضحت كيف تم الحادث، قائلة “وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه إتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة إنفجرت مع أكشن الحمد لله”.

وتابعت “والله عنده حروق فظيعة وودانه تعباه من إمبارح وصداع شديد وجروح في أماكن حساسة، لكن الحمد لله”.