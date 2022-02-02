/677001/هاني-رمزي-ونادين-ضيفا-أمير-كرارة-ببرنامج-سهرانين

يحل الفنان هاني رمزي والفنانة نادين ضيفين على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على فضائية «ON»، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد حلول هاني رمزي ونادين ضيوف على برنامج «سهرانين»

نادين وهاني رمزي ببرنامج سهرانين

و تقدم المطربة صابرين النجيلي العديد من الأغنيات على مسرح «سهرانين»، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو، ويتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وبدايتهما في عالم الفن، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني.

على الصعيد الآخر، علق الفنان هانى رمزي على اداء المنتخب الوطنى بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا، ونشر هانى رمزي عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" صورة ساخرة، موجهًا إعلانه على لاعب المنتخب احمد حجازى، معلقًا عليها: " ياريت كنت سيبت حجازى دخل الفيلم"

و انتهى الفنان هاني رمزي من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «القاتل الذي أحبني»، الذي يخوض بطولته بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي دارت أحداثه في أحد في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ممزوج بالغموض والإثارة، ويعتمد في حلقاته على وجود العديد من الألغاز التي يحتار المشاهد في حلولها حتى آخر حلقة مع رحلة الرسام الذي يلعب دوره هاني رمزي.

موعد طرح مسلسل القاتل الذي أحبني لهاني رمزي

ويطرح العمل عبر منصة إلكترونية جديدة لم يعلن عنها بعد وذلك في مطلع شهر فبراير المقبل.

وكشف هاني رمزي شخصيته في المسلسل قائلاً عبر حواره ببرنامج "ET بالعربي":"أجسد دور شخص اسمه "معتز" رسام مغمور جداً ويصل للعالمية في نهاية المسلسل، ونرى في العمل أحداث عجيبة جداً اتعرض لها وتعيش هذه الشخصية في لغز كبير غير طبيعي لا يعرف حله هو، ولا أي شخص يستطيع حله حتى الشرطة".

وأضاف:"اللغز عبارة عن أن شخصية معتز لما بيزعل أو يضايق من حد تاني يوم نلاقيه مات وانتهى.. وأحنا مش عارفين هل معتز اللي بيقتلهم ولا لا؟..احداث كتير جداً بالمسلسل في قالب كوميدي".

يذكر أن برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.