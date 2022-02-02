/677002/ريحة-الشغالة-غادة-إبراهيم-تكشف-عن-سبب-طلاقها-من-زوجها

تواجه بعض الفنانات المشاكل الأسرية والزوجية الكثيرة، مما يسبب في معظم الأحيان الفشل في الزواج، وتحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن تجربتها الزوجية، وذلك بعد إنفصالها من زوجها بسبب تعرضها للخيانة.

دوت الخليجيرصد حلقة الفنانة غادة إبراهيم مع الإعلامية ياسمين الخطيب ببرنامج “نقول كلام”

وكشفت غادة إبراهيم خلال استضافتها فى برنامج “نقول كمان” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة “النهار”، عن كيف تعرضت للخيانة رغم كونها نجمة إغراء وامرأة جميلة كانت مرشحة لتقديم قصة حياة الراحلة ناهد شريف أجابت: "معظم الرجال الذين يخونون زوجاتهم على قدر كبير من الجمال، وأمهات وربات بيوت ممتازات”.

وأضافت: "الخيانة سببها في أغلب الأحيان الدناوة، أو ارتباط الرجل في أول علاقة بالشغالة وسيطرة ريحة الشغالة عليه حتى إذا كانت زوجته هانم”.

وتابعت: "بعد طلاقي تلقيت عرضًا بالزواج من نجم وأعز أصدقاء زوجي، ورفضت قبول عرضه لأنه متزوج وحتى لو طلّق لن أوافق”.

تحدثت غادة إبراهيم عن عملها في الإعلانات في بدايتها قائلة: "الإعلانات وخاصة إعلانات منتجات الشعر كانت تعرض علي بسبب شعري الطويل، وكنت شقية."

وردا على سؤال هل تعرض عليك أعمال الآن؟ أجابت: "في رمضان الماضي قدمت مسلسل عروسة النيل في الإذاعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، ويوجد بروتوكول تعاون مع الوزارة لتقديم أعمال أخرى عن البيئة وتلوث النيل، وفي المسرح أقدم منذ العام الماضي مسرحية استعراضية غنائية من نوعية الإسقاطات السياسية غير المباشرة، وكل أعمالي مع وزارة الثقافة”.

من هي غادة إبراهيم

غادة إبراهيم ممثلة مصرية ولدت في عام 1972، حيث إستهواها الفن منذ صغرها، فتلقت دروسا برقص الباليه والعزف على البيانو وعلى العود في الاسكندرية. بدأت التمثيل في سن الشباب، حيث كانت مشاركاتها الاولى في الاعلانات، لتنطلق من بعدها في المجال التمثيلي التلفزيوني مع النجمين غادة عادل وياسمين عبد العزيز. وتوالت من بعدها الأعمال الفنية الناجحة.

لم تتمكن الممثلة غادة ابراهيم من اتمام سعادتها الزوجية الى الابد، إذ اكتشفت أن زوجها كان يخونها، وهي تملك الأدلة الكافية التي كانت كفيلة بمنحها الطلاق منه. وفي العام 2004، كان موعد غادة ابراهيم مع الزواج الذي فضلته حتى على فنها لو كان ليتعارض مع حياتها الأسرية الجديدة. ولكن النجاح لم يكن حليف هذا الزواج، وتم الطلاق بعد سنوات عديدة.