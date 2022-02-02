غدا.. فصل الكهرباء عن 5 قرى وتوابعهم بمراكز كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائى، غدا الخميس، عن 5 قرى وتوابعهم لإجراء أعمال الصيانة بمراكز "كفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم وبلطيم ومطوبس".





ووجه جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، فى بيان اليوم، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها. وسيتم فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى محلة القصب بغرب كفر الشيخ وتتأثر عمليات الفصل بقرية محلة القصب وتوابعها وفصل التيار الكهربائى عن مغذى فرامون بشمال دسوق وتتأثر بالفصل جزء من قرية فرامون كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى إبراهيم الدسوقى بمطوبس وتتأثر بعملية الفصل قرى الخريجين وتوابعها؛ وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الغابات القبلية بالرياض؛ ويتأثر بالفصل مصنع السكر والغابات 7 و9 وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الحفير بالحامول وتتأثر بالفصل الطرمبات والشراقوة.

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