تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل بمدينة نصر بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة.





ويتطلب العمل استكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة لإستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الاستاد، ويتم تنفيذ الأعمال (ليلا فقط) اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى: "القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر - القادم من شارع خلف الاستاد يسلك يسارا شارع الاستاد البحرى فيمينا محور العروبة فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر - غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.